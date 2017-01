Continuar a ler

De regresso estão também Pica e Claude Gonçalves, depois de recuperarem de lesões.



Comparativamente com a última jornada, em que o Tondela perdeu por 2-1 em casa com o Arouca, ainda sob o comando de Petit, ficam de fora Bruno Monteiro, que falhou os últimos treinos por estar com gripe, e Erick Moreno, que, além de estar lesionado, não poderia alinhar por estar emprestado pelo Sporting de Braga.



Por opção, ficou também de fora o defesa central Vitalii Lystcov.



Sporting de Braga e Tondela defrontam-se às 20 horas de segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga, em partida da 17.ª jornada da Liga NOS, apitada por Helder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.



O Sporting de Braga é quarto classificado, com 33 pontos, enquanto o Tondela ocupa a 18.ª e última posição, com dez pontos.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Cláudio Ramos e Ricardo Janota.



Defesas: Pica, Kaká, Jaílson, David Bruno, Rafael Amorim, e Ruca.



Médios: Dylan Flores, Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Jaquité, Fernando Ferreira, Pedro Nuno e Pité.



Avançados: Jhon Murillo, Wagner, Miguel Cardoso e Murilo.





O treinador do Tondela, Pepa, convocou hoje 19 jogadores para a deslocação a Braga, à 17.ª jornada da Liga NOS, em que se destacam o regresso de Jaílson e a estreia de Ruca no lote de escolhidos.Depois de estar afastado das convocatórias há cinco jornadas, o lateral direito Jaílson figura entre os escolhidos de Pepa, para a partida com o Sporting de Braga, com o novo treinador do Tondela a trazer ainda como novidade Ruca, que chegou a Tondela há poucas semanas.

Autor: Lusa