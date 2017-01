Em maio de 2016, o escândalo rebentou na 2.ª Liga: Oriental, Oliveirense e Leixões viram-se envolvidos no caso 'Jogo Duplo', de viciação de resultados. Tudo começou a partir de relatórios da Sportradar, tal como explicou Rute Soares, gestora jurídica da FPF, à margem da sessão de esclarecimento sobre 'match-fixing' promovida pela Federação."A UEFA enviou-nos informação proveniente da Sportradar. Eram relatórios específicos de jogos que consideraram que havia envolvência por trás. Foi com base nisso que tudo começou", comentou, antes de reforçar a vontade de mudar a lei em Portugal depois de a Federação já ter apresentado uma proposta no Parlamento. "O objetivo é considerar a corrupção desportiva como corrupção como ela existe no código penal. Neste momento, o crime compensa em Portugal. Queremos que haja uma legislação nesta matéria", defendeu, determinada.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto