Reunião dos clubes com o Conselho de Arbitragem

Bruno Mascarenhas, vogal do Sporting, revelou esta quarta-feira, à saída da reunião do Conselho de Arbitragem da FPF com 29 clubes profissionais, que o CA vai passar a disponibilizar publicamente os relatórios dos árbitros, aplaudindo a medida."Quantos às nossas propostas, há o compromisso de termos os relatórios dos árbitros em direto e conseguirmos com isso, desde logo pacificar, credibilizar e dar uma certa transparência a tudo o que é o futebol português", afirmou o dirigente após o encontro na Cidade do Futebol, em Oeiras, explicando que tal procedimento será feito "assim que possível".Dos 35 clubes que integram as duas ligas profissionais, apenas não marcaram presença na reunião o Nacional, da Liga NOS, Sporting da Covilhã, União da Madeira, Gil Vicente, Académico de Viseu e Vizela, todos da 2.ª Liga.

Autor: António Varela