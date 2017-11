Pedro Proença apresentou ontem o relógio E-Liga como uma das mudanças tecnológicas operadas no futebol português. "Garantimos a possibilidade de, com um pequeno relógio, introduzir todos os detalhes durante um jogo: cartões amarelos, vermelhos e tudo o que aconteça, fazendo com que sejam disponibilizado em tempo real na nossa plataforma na Internet", explicou o presidente da LPFP. O modelo S3Gear da Samsung já foi utilizado nas competições nacionais em alguns jogos oficiais de 2016/17 e inclusivamente na final da Taça CTT no Algarve, que opôs o Moreirense ao Sp. Braga. A estreia da utilização do mesmo na Liga NOS coube ao árbitro Bruno Paixão, durante o Chaves-Tondela a contar para a 8ª jornada, mas não há data oficial para a utilização regular, ainda que tal possa acontecer no final da presente época. Tal sucede já que Luciano Gonçalves, presidente da APAF, veio a público garantir que o relógio só voltaria a ser utilizado depois de acauteladas as "as condições de trabalho" dos árbitros.