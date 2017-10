A estreia do relógio e-Liga, uma nova tecnologia para os árbitros, foi mais um sinal de inovação e de... discórdia. Bruno Paixão foi o pioneiro na utilização do sistema esta época, mas Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol mostrou-se contra a utilização dos ditos relógios enquanto os prémios e condições de trabalho dos árbitros não forem alvo de revisão.

O nosso jornal sabe que o líder da APAF enviou um email aos árbitros a aconselhar que a tecnologia não seja utilizada enquanto não houver acordo. Quase todo o quadro seguiu a ‘diretiva’, enquanto Bruno Paixão está, segundo foi possível apurar, disposto a continuar a usar o relógio.

O e-Liga foi um investimento da Liga que, no entanto, não obriga os árbitros a utilizarem a tecnologia. Cada juiz tem direito a levantar dois relógios – cada um custa cerca de 400 euros – na sede do organismo e a utilizá-los se quiser. Ora, nesta fase, a resistência à tecnologia, que visa melhorar as condições de trabalho, pode ser encarada como sinal de descontentamento.