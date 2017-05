Continuar a ler

A fase final do Europeu Sub-21 vai decorrer entre 16 e 30 de junho, na Polónia, com Portugal no Grupo B, no qual estão também as seleções da Espanha, Macedónia, Sérvia.





Lista de convocados:



Guarda-resdes: Bruno Varela, Joel Pereira e Miguel Silva;



Defesas: Fernando Fonseca, João Cancelo, Pedro Rebocho, Kevin Rodrigues, Edgar Ié, Ruben Semedo e Tobias Figueiredo;



Médios: Rúben Neves, Tomás Podstawski, Francisco Ramos, Renato Sanches, Francisco Geraldes, João Carvalho, Bruno Fernandes e Rony Lopes



Avançados: Diogo Jota, Podence, Gonçalo Guedes, Iuri Medeiros, Ricardo Horta, Bruma e Gonçalo Paciência.





A fase final do Europeu Sub-21 vai decorrer entre 16 e 30 de junho, na Polónia, com Portugal no Grupo B, no qual estão também as seleções da Espanha, Macedónia, Sérvia.Bruno Varela, Joel Pereira e Miguel Silva;Fernando Fonseca, João Cancelo, Pedro Rebocho, Kevin Rodrigues, Edgar Ié, Ruben Semedo e Tobias Figueiredo;Rúben Neves, Tomás Podstawski, Francisco Ramos, Renato Sanches, Francisco Geraldes, João Carvalho, Bruno Fernandes e Rony LopesDiogo Jota, Podence, Gonçalo Guedes, Iuri Medeiros, Ricardo Horta, Bruma e Gonçalo Paciência.

Rui Jorge explica a razão para Renato Sanches não ter tratamento especial

O selecionador Rui Jorge anunciou esta quinta-feira a convocatória para o Europeu Sub-21, com Renato Sanches a ser uma das novidades. A lista integra 25 jogadores e será reduzida a 23 até 6 de julho."O Renato viveu uma experiência [Euro'2016] que nunca lhe vamos conseguir dar, mas ele percebe que a sua realidade neste momento é a de jogador Sub-21. O Renato vai disputar o seu campeonato, com o mesmo espírito do restante grupo. Ex-seleção A... não gostaria que se fizesse esta referência", afirmou Rui Jorge na conferência de imprensa desta quinta-feira.