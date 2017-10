Continuar a ler

Bruno Alves falhou os últimos jogos do clube escocês devido a problemas físicos, embora tenha treinado sem limitações durante a semana, enquanto Renato Sanches esteve na sexta-feira a recuperar de uma mialgia numa coxa e trabalhou limitado, à parte dos companheiros de seleção.Com a ausência de Bruno Alves, o selecionador deverá optar por colocar José Fonte ao lado de Pepe no centro da defesa, embora o jogador do Southampton esteja em risco de falhar o duelo com a Suíça, caso veja um cartão amarelo.Cristiano Ronaldo, Cédric Soares, André Gomes, Gelson Martins e Ricardo Quaresma estão também em risco de suspensão, caso sejam admoestados.Portugal ocupa o segundo posto do grupo, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no 'play-off', caso falhem o primeiro lugar.O Andorra-Portugal está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do checo Miroslav Zelinka.