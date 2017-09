Continuar a ler

"Ele também é um médio com características diferentes daqueles que temos e não havia problema nenhum em ser convocado", acrescentou ainda o selecionador em conferência de imprensa, para depois falar de Éder, admitindo a utilidade do avançado em situação de jogo direto:



"O Éder está bem no Lokomotiv Moscovo. Está a jogar e apto para a Seleção Nacional. Todos nós sabemos o quão importante ele pode ser para esta Seleção. Precisamos de uma alternativa para o André Silva e optamos pelo Éder que esta a jogar e tem bons índices físicos."