Renato Santos vai estar sem competir, pelo menos, durante os próximos quatro meses, devendo regressar ao ativo entre abril e maio do próximo ano. O extremo confirmou ontem a gravidade da lesão que sofreu na semana passada, uma rotura parcial do ligamento reto femoral da perna direita, problema que não implica necessariamente uma intervenção cirúrgica, mas determina um tratamento regenerador, cujo sucesso depende muito da capacidade de reação do próprio atleta.Renato Santos junta-se assim a um boletim clínico que já tem vários clientes de longa data, como é o caso de Edu Machado, Bulos e Yusupha, mas também Gilson Costa e Tiago Mesquita recuperaram de lesões musculares.

Autor: António Mendes