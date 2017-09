Foi há 14 anos, cumpridos na passada 4ª feira, que o Moreirense celebrou aquela que ainda é a única vitória sobre o Sporting para o campeonato. Em Moreira de Cónegos, a equipa minhota conseguiu triunfar por 1-0, com o golo solitário a ser apontado pelo avançado brasileiro Manoel. Curioso é que, na época 2003/04, no comando técnico estava Manuel Machado. O treinador saiu dos cónegos no fim dessa temporada e só este ano regressou ao clube.Machado quererá, por certo, repetir a proeza – que tem apenas paralelo numa eliminatória da Taça de Portugal em 2012/13 –, contudo o experiente treinador não tem visto a sua equipa ser feliz no plano ofensivo, tendo em conta que o Moreirense marcou apenas três golos nestas primeiras seis jornadas do campeonato.É, por isso, o pior ataque da prova que tentará fazer frente aos leões. Para hoje está agendado mais um treino matinal, seguido da conferência de imprensa do treinador.

Autores: André Gonçalves e Bruno Freitas