O desafio do Moreirense frente ao Benfica realiza-se na quinta-feira, mas a comitiva parte hoje para Albufeira, onde tem reserva numa unidade hoteleira com relvados à disposição, válida até domingo, já a pensar na perspetiva otimista de apuramento para a final da Taça CTT.Uma ambição legítima que também sustentou a decisão de Augusto Inácio de promover o espírito de grupo e levar para o Algarve elementos que não têm hipótese de entrar na equação para o desafio com os encarnados, como são os casos de Stefanovic e Neto. Isto porque tanto o guardião sérvio como o médio brasileiro continuam entregues ao departamento médico a realizar recuperação às respetivas lesões.Fora das opções para o jogo com os encarnados está também Bouba Saré, na CAN ao serviço do Burquina Faso, país que já garantiu o apuramento para os quartos-de-final da competição.