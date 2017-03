Os portugueses Ricardinho e Cardinal vão defrontar-se no domingo na final da Taça de Espanha, depois de neste sábado as suas equipas, o Inter Movistar e o El Pozo Murcia, respetivamente, terem vencido as meias-finais.O Inter Movistar procura revalidar o título, que conquistou em 2016 frente ao mesmo rival, depois de ter vencido o Jaén Paraíso Interior FS, por 2-1, num encontro em que Ricardinho inaugurou o marcador.Por sua vez, Cardinal selou o triunfo do El Pozo Murcia, no último segundo do encontro, também por 2-1, diante do Magna Gurpea.

Autor: Lusa