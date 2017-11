Continuar a ler

"Queremos tornar esta modalidade olímpica e fazemos coisas destas. Isto é antijogo. Que as pessoas da UEFA e da FIFA vejam isto e que mudem as regras, antes que isto deixe de ser futsal", acrescentou ainda o melhor futsalista do Mundo, que fez o primeiro golo da partida.Marcos Angulo, técnico do Deva, ouviu as críticas, encaixou, aceitou e... pediu desculpa. "Vou para casa triste pelo futsal. Tenho de pedir desculpa aos adeptos e ao futsal por ter utilizado um guarda-redes avançado. É horroroso, mas como profissional tenho de o fazer. Faço o máximo que o regulamento me permite. Quando uma equipa jogue para não jogar é feio, lamento", disse inicialmente, para depois chamar o Sp. Braga à conversa: "Joguei com o resultado. Eles sabiam que não precisavam de ganhar por mais de um golo. Nós não viemos aqui para levar 10 e não sei se é pior o que eu fiz ou que o Sp. Braga não crie oposição".A referência aos minhotos deve-se ao resultado da véspera, quando o Sp. Braga perdeu por 7-0 frente a este mesmo Inter Movistar.