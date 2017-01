A época de 2017/18 poderá ter uma grande novidade no campeonato nacional de futsal espanhol. Segundo a 'Marca', o At. Madrid estará em negociações com o Inter Movistar para integrar a prova, pelo que no próximo ano o português Ricardinho poderá passar a representar os colchoneros.De acordo com aquele diário, ambas as partes estão interessadas nesta união, que poderá, a concretizar-se, colocar frente a frente, agora numa quadra de futsal, Barcelona e At. Madrid, tal como sucede no futebol de onze. Falta 'só' o Real Madrid também se juntar à modalide para o trio do 'costume' do futebol também lutar por títulos no futsal...

Autor: Fábio Lima