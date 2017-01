Continuar a ler

Além de Ricardinho, dos espanhóis do Inter Movistar, o selecionador Jorge Braz chamou ainda novamente os guarda-redes Cristiano, do Futsal Azeméis, e André Sousa, do Sporting, completando o lote de três guardiões convocados.Na véspera do duplo embate com a Rússia, a 27, às 21h15, e dois dias depois, às 14h30, a Seleção vai realizar um jogo-treino com a seleção de sub-21, no mesmo recinto do concelho do Seixal, às 18 horas.Portugal já venceu a Rússia em quatro ocasiões, a última das quais por 2-1, num jogo particular, em Oliveira de Azeméis, em setembro de 2011, contando ainda duas derrotas e outros tantos empates.André Sousa (Sporting), Bebé (Benfica) e Cristiano (Futsal Azeméis);Nilson (Sporting de Braga), Márcio (Fundão), André Coelho (Sporting de Braga) e João Matos (Sporting);Ricardinho (Inter Movistar, Esp), Tiago Brito (Sporting de Braga), Miguel Ângelo (Benfica), Bruno Coelho (Benfica), Pedro Cary (Sporting) e Fábio Cecílio (Benfica).Cardinal (El Pozo Murcia, Esp).