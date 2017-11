Continuar a ler

"O período de recuperação será efetuado sob orientação do departamento clínico leixonense e deverá durar cerca de quatro meses", lê-se ainda.



Ricardo Barros lesionou-se no início de setembro, num jogo-treino com o Moreirense, da I Liga, numa altura em que era o melhor marcador da equipa, com três golos.



O Leixões é o atual quarto classificado da II Liga, com 20 pontos em 11 jornadas, menos um do que o trio formado pelo Académico de Viseu, Santa Clara e FC Porto B, que estão nos lugares de topo, defrontando no próximo domingo a equipa dos Açores, posicionada no segundo lugar da tabela. "O período de recuperação será efetuado sob orientação do departamento clínico leixonense e deverá durar cerca de quatro meses", lê-se ainda.Ricardo Barros lesionou-se no início de setembro, num jogo-treino com o Moreirense, da I Liga, numa altura em que era o melhor marcador da equipa, com três golos.O Leixões é o atual quarto classificado da II Liga, com 20 pontos em 11 jornadas, menos um do que o trio formado pelo Académico de Viseu, Santa Clara e FC Porto B, que estão nos lugares de topo, defrontando no próximo domingo a equipa dos Açores, posicionada no segundo lugar da tabela.

O avançado do Leixões Ricardo Barros vai ficar parado cerca de quatro meses, depois de esta quinta-feira ter sido operado ao tornozelo direito, informou a SAD do clube de Matosinhos, da II Liga.Numa nota publicada no Facebook, a SAD do clube matosinhense informa ainda que a cirurgia decorreu na Casa de Saúde da Boavista, no Porto, avançando o médico do clube, Eduardo Coutinho, que o atleta terá alta ainda esta quinta-feira.

Autor: Lusa