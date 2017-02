Continuar a ler

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Belenenses, o treinador do Futsal Azeméis confirmou a ausência de Arnaldo, jogador com mais internacionalizações pela seleção portuguesa, mas que os restantes jogadores vão "dignificar o símbolo e a cidade" que os tem apoiado pelo país fora, e pelos quais sentem orgulho em representar.



Bruno Lourenço, de 35 anos, afastou a pressão e sublinhou que o plantel vai pensar na Taça da Liga "fase a fase".



O ala, que faz parte da equipa desde a criação, em 2004, e acompanhou o trajeto ascendente do emblema oliveirense, revê nesta competição um prémio para o trabalho que tem sido desenvolvido.



Ricardo Canavarro prometeu esta quarta-feira uma equipa batalhadora para alcançar as meias-finais da Taça da Liga de futsal, apesar de apontar o campeonato como o grande foco do emblema."Prometo uma equipa organizada, batalhadora e que tudo vai fazer para atingir as meias-finais. [...] Para nós vai ser uma festa, vamos fazer tudo para vencer esta partida, mas sem qualquer tipo de pressão. Pressão já temos no campeonato, que é o nosso grande foco. Vamos desfrutar desta Taça da Liga que é uma grande festa que a Federação [Portuguesa de Futebol] preparou para os clubes, onde todas as entidades do futsal se encontram e não queremos defraudar quem nos vem ver", afirmou.

Autor: Lusa