Uma noite de horror! Ricardo Costa e Ricardo Moura, jogadores do Tondela, viram o hotel onde estão a viver ser cercado pelaschamas. O jardim e um edifício lateral foram mesmo consumidos pelo fogo. "Ainda antes de chegarmos a Tondela, o autocarro foi atingido por pedaços de árvore a arder. Quando chegámos ao hotel junto do estádio as chamas aproximaram-se muito depressa. Ficou tudo a arder à volta. Eram ondas de fogo, labaredas por cima do hotel. Foi um caos", começou por referir, a Record, Ricardo Costa, ainda com a voz tremida após uma noite em claro.O antigo internacional português chegou mesmo a temer pela vida num cenário dantesco que foi difícil de explicar. "Estava mesmo tudo a arder, o hotel cheio de fumo e os alarmes a tocar. Tivemos de fugir para a cave com toalhas molhadas a tapar a cara. Esse era o plano B; o C era mesmo mandarmo-nos para dentro da piscina. Estava tudo cercado pelo fogo, não tínhamos qualquer hipótese de fuga. Foi um stress tremendo, estava um calor incrível, mais de 30 graus, muitas cinzas, um cheiro muito forte", prosseguiu Ricardo Costa.Bombeiros e responsáveis pelo hotel ajudaram a proteger as vidas humanas e duas situações mereceram particular cuidado: os automóveis estacionados na garagem e as botijas de gás.

Autores: António Mendes, Nuno Barbosa, Ricardo Vasconcelos