O defesa Ricardo Ferreira vai atuar, até ao final da temporada 2016/17, no Mondinense, 2.º classificado do campeonato distrital de Vila, por empréstimo do Fafe.O defensor, que integra atualmente o plantel sénior do clube que ocupa o 16.º posto da 2.ª Liga, vai assim reforçar o Mondinense, numa experiência que o "clube acredita que irá contribuir para o desenvolvimento profissional" do jogador.Ricardo Ferreira, de 19 anos, fez a formação durante uma época no FC Porto, seguindo para o Fafe, na temporada de 2012/13, onde permaneceu até agora.

Autor: Lusa