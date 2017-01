A SAD do Chaves chegou a acordo com Ricardo Nunes para que este fique no clube a título definitivo nas próximas três temporadas. O guarda-redes, de 34 anos, termina contrato com o FC Porto em junho, mas já aceitou prolongar a sua ligação aos flavienses. Esta é a segunda ‘renovação’ em poucos dias, depois de Assis ter rubricado um novo vínculo, até 2019, com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Ricardo Nunes foi uma das grandes prioridades de Jorge Simão para esta época. A experiência e a qualidade do guardião foram vistas pelo treinador como fundamentais para o projeto de uma equipa que estava de volta à 1ª Liga e que tinha fortes ambições de realizar um campeonato tranquilo. O FC Porto cedeu o jogador e Ricardo Nunes deu continuidade às boas exibições que lhe deram protagonismo em Setúbal, Coimbra e na Póvoa de Varzim. Com ele entre os postes, a equipa sofreu apenas 13 golos nas 15 jornadas já disputadas e é, a par de Sporting, Sp. Braga e Marítimo, a 3ª defesa menos batida da prova.

A rápida adaptação à cidade e ao clube ajudou a que o guarda-redes pense em terminar por lá a carreira. O acordo está alcançado mas só a partir de 2017/18. Davidson chega hoje Noutro âmbito, o extremo Davidson, que atuava no Covilhã, já se deve treinar hoje às ordens de Ricardo Soares.

Autores: Ricardo Vasconcelos e Paulo Silva Reis