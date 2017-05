Depois de Bressan, a SAD do Chaves conseguiu renovar contrato com Ricardo Nunes. O guarda-redes já tinha dito que estava de saída para o Aves, mas os flavienses voltaram a sentar-se à mesa com o jogador e, ao que Record apurou, convenceram-no a ficar no clube por mais três temporadas.



Ricardo Nunes termina agora em junho o contrato com o FC Porto e em dezembro tinha assinado um pré-acordo para assinar em definitivo pelo Chaves. O Aves entrou na corrida pelo guarda-redes, ofereceu-lhe um salário melhor e a proximidade de casa fizeram-no mudar de ideias. Até ontem...





Luís Castro, que se muda de Vila do Conde para Trás-os-Montes na nova época, ganha, assim, um reforço importante que vai lutar pela titularidade com António Filipe.

Autor: Ricardo Vasconcelos