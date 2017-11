Ricardo Pereira cumpriu a sua terceira internacionalização ao serviço de Portugal, realizando a totalidade da segunda parte na vitória frente à Arábia Saudita (3-0), e mostrou-se satisfeito com a chamada e com a exibição coletiva.

"Tanto eu como todos os jogadores quisemos vir aqui e dar o seu contributo e complicar a vida ao treinador. Conseguimos ganhar, o que é importante apesar de ser um jogo de carater solidário. Serviu de preparação para começar a vencer e ter este espírito vitorioso", frisou, em declarações à TVI.





Com a concorrência de Cédric Soares, Nélson Semedo e João Cancelo para a posição de lateral direito, o atleta do FC Porto destacou a qualidade do setor. "Há muito talento do lado direito. Todos os jogadores que estão ali, estão a fazer o máximo para estar no Mundial. Penso que Portugal está bem servido e resta-me, tanto a mim como aos outros, trabalhar", concluiu.