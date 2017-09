Ricardo Soares, treinador do Desportivo das Aves, crê que os seus jogadores mereciam mais do que o nulo caseiro que se registou diante do Rio Ave, este domingo, na partida da 7.ª jornada da Liga NOS."Foi um empate que soube a pouco. Os meus jogadores fizeram trabalho extraordinário e penso que por tudo o que fizeram mereciam mais. O nosso plano de jogo resultou, não em pleno porque falhou a eficácia. Mas denoto a coesão dentro de campo e o grande jogo que fizemos. É difícil dizer se é a ansiedade que nos faz falhar tanto na finalização. Mas acredito que noutro momento hoje teríamos vencido por 2-0 ou 3-0. Teríamos pelo menos marcado dois ou três golos", analisou.Sobre os protestos dos adeptos pelos resultados (o Aves é último), Ricardo Soares afirmou: "Em relação à contestação dos adeptos não tenho nada a dizer. Temos tido uma evolução enorme na equipa. Hoje jogámos contra a melhor equipa e fizemo-lo com esta clareza e segurança. Fomos melhores nos vários momentos do jogo. Não me lembro de um único remate que o Rio ave tenha feito. Entendo a contestação mas só lhes peço para acreditarem em nós porque vamos fazer um grande campeonato."

Autor: Lusa