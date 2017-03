Continuar a ler

"É evidente que existe um grande cansaço por parte dos jogadores, depois de vários jogos e viagens, mas eles irão dar uma boa resposta e tudo irão fazer para vencer, que é o objetivo", afirmou.Questionado sobre a rotação da equipa, Ricardo Soares foi perentório em dizer que coloca sempre em campo aqueles que entende serem os melhores para vencer os jogos.O defesa Massaia, igualmente presente, referiu que o campeonato tem sido difícil, mas a equipa está bem e visita o Belenenses com o foco nos três pontos."É importante procurar a vitória como em todos os jogos, nada melhor do que vencer", frisou.O atleta, contratado no mercado de inverno ao, referiu estar muito confortável e feliz no Desportivo de Chaves, tendo sido bem acolhido por todos.