O único jogador que fica de fora por opção é o guarda-redes Emanuel Novo.



Lista de convocados:



Guarda-redes: António Filipe e Ricardo.



Defesas: Carlos Ponck, Leandro Freire, Nélson Lenho, Pedro Queirós e Petrovic.



Médios: Braga, Assis, João Patrão, Bressan e Vukcevic.



O treinador do Chaves, Ricardo Soares, convocou 17 jogadores para a receção ao Nacional, na segunda-feira, a contar para a 18.ª jornada da Liga NOS (20 horas).Além do castigado Fábio Martins, o técnico dos flavienses não pode contar com Hamdou Elhouni, Fábio Santos, William, Felipe Lopes e Mathaus, todos por lesão.

