Continuar a ler

O técnico do emblema azul-grená referiu que a intenção da equipa é somar pontos e atingir a meta dos 40 pontos estabelecidos no início da temporada."O que move os clubes, os jogadores e os adeptos são as vitórias. Não gosto muito de olhar para trás, sentimos que somos um grupo forte, com qualidade e não tenho dúvidas de que a cada dia que passa existem mais razões para acreditar que temos condições para fazer um final de época com 40 pontos e, se possível, com mais", salientou.Questionado sobre o cansaço da equipa, que compete ainda na Taça de Portugal, Ricardo Soares realçou que a equipa está alegre, com vontade de jogar e de conquistar vitórias, porque é isso que a região e os adeptos merecem.Igualmente presente na conferência de imprensa, o médio Bressan, convocado para a seleção da Bielorrússia, assumiu que o Desportivo de Chaves está numa situação complicada, mas tem hipóteses depois da primeira volta que fez."O jogo com o Feirense é importante para pontuar e para continuar a perseguir os objetivos do clube", sustentou.O atleta confidenciou ainda estar a gostar muito de estar em Portugal, porque consegue jogar com maior regularidade, algo que não estava a acontecer no Chipre."Tenho jogado todos os jogos a titular e esse era o meu objetivo quando decidi regressar a Portugal, para, consequentemente, voltar à seleção", revelou.