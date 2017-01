Continuar a ler

Ricardo Soares, o substituto de Jorge Simão, que rumou ao Sp. Braga, frisou que a equipa transmontana está focada e vai fazer o melhor, que é conquistar pontos.



"É aliciante lutar por mais um lugar na tabela classificativa, mas não é determinante. Determinante é a conquista de pontos para atingir os 40, que é o objetivo estabelecido pelo plantel e treinador", salientou.



Questionado sobre os dois novos reforços de inverno já oficializados, Rafael Batatinha e Davidson, o timoneiro explicou que são jogadores que conhece bem e que vêm para acrescentar qualidade e competitividade ao plantel.



E acrescentou: "o Chaves tem um grupo de jogadores comprometidos com o clube e ajudaram muito a integrar os colegas".



Já sobre a saída de jogadores, Ricardo Soares não quis falar, frisando que o foco é o embate com o Rio Ave.



O treinador do Chaves, Ricardo Soares, disse este sábado esperar um Rio Ave com "muita qualidade", no encontro da 16.ª jornada da Liga NOS, mas "tudo irá fazer" para vencer, no domingo (16 horas)."O nosso próximo adversário tem muita qualidade e, depois de mudar de treinador e o Luís Castro ter assumido o seu comando, adotou um sistema que lhe trouxe sucesso", afirmou o técnico na conferência imprensa de antevisão da visita aos vila-condenses.

Autor: Lusa