O Chaves, sétimo classificado com 24 pontos, recebe o Nacional, 17.º e penúltimo com 12, na segunda-feira, às 20 horas, sob arbitragem de Tiago Antunes, da associação de futebol de Coimbra."Acreditamos em nós e naquilo que fazemos durante a semana para depois pôr em prática no jogo", frisou Ricardo Soares.O técnico do emblema azul-grená reiterou que a equipa quer continuar a fazer as coisas bem, tendo como objetivo alcançar 40 pontos.Questionado sobre se poderia haver descompressão no encontro, após a vitória sobre o Sporting por 1-0 para a Taça de Portugal, Ricardo Soares sublinhou que a sua equipa não é eufórica nas vitórias, nem depressiva nas derrotas."Sabemos o que queremos, temos um longo caminho a fazer e pelo qual vamos encontrar dificuldades, mas estamos preparados para elas. Tudo iremos fazer para as ultrapassar", salientou.Sobre a possível saída do médio Assis, Ricardo Soares adiantou que ele é jogador do Desportivo de Chaves e que está "muito contente", porque é "fantástico"."Quer sobre ele ou qualquer outro jogador, o mês de janeiro é assim para todos os clubes, é o mercado e não há nada a fazer", comentou.