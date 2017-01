Continuar a ler

Sobre a partida, o treinador flaviense salientou a importância do triunfo: "Foi bom termos ganhado, estamos mais próximos dos 40 pontos. O lugar que ocupamos não é relevante, são os três pontos que nos colocam mais perto dos objetivos a que nos propomos. Tínhamos consciência de que era um jogo extremamente difícil. O Nacional, fruto da situação em que está na tabela classificativa, tudo iria fazer para inverter essa situação. Consciente dessas dificuldades, preparamos bem o encontro e os jogadores interpretaram bem os momentos do jogo. Na primeira parte, o jogo foi um bocado repartido e, na segunda parte, fomos melhores, vencemos naturalmente e acabamos por vencer por justiça. Podíamos ter feito mais um ou dois golos, mas o adversário também podia ter marcado".



Por fim, Ricardo Soares desejou boa sorte a Freire, jogador que está de saída para o Japão: "Desejo ao Freire os maiores sucessos desportivos, foi um prazer enorme trabalhar com ele, é um grande profissional e jogador. Lamento a perda de um grande jogador, mas estou feliz por ele e por melhorar a vida dele". Sobre a partida, o treinador flaviense salientou a importância do triunfo: "Foi bom termos ganhado, estamos mais próximos dos 40 pontos. O lugar que ocupamos não é relevante, são os três pontos que nos colocam mais perto dos objetivos a que nos propomos. Tínhamos consciência de que era um jogo extremamente difícil. O Nacional, fruto da situação em que está na tabela classificativa, tudo iria fazer para inverter essa situação. Consciente dessas dificuldades, preparamos bem o encontro e os jogadores interpretaram bem os momentos do jogo. Na primeira parte, o jogo foi um bocado repartido e, na segunda parte, fomos melhores, vencemos naturalmente e acabamos por vencer por justiça. Podíamos ter feito mais um ou dois golos, mas o adversário também podia ter marcado".Por fim, Ricardo Soares desejou boa sorte a Freire, jogador que está de saída para o Japão: "Desejo ao Freire os maiores sucessos desportivos, foi um prazer enorme trabalhar com ele, é um grande profissional e jogador. Lamento a perda de um grande jogador, mas estou feliz por ele e por melhorar a vida dele".

Após o Chaves-Nacional , o treinador Ricardo Soares abordou a partida começando por dar força a Hamzaoui, jogador dos madeirenses que se lesionou no encontro e saiu de ambulância."Desejo as rápidas melhoras ao jogador do Nacional. Espero que recupere rapidamente e lamento que se tenha lesionado", frisou o técnico.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões