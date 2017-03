Ricardo Soares abordou o encontro deste sábado diante do Sp. Braga empate 0-0 ) dizendo que queria ter somado os três pontos."Não fico eufórico nas vitórias, nem depressivo nas derrotas. Ficava mais satisfeito se vencesse", começou por afirmar o técnico do Chaves O treinador analisou depois a partida, admitindo que gostou mais do segundo tempo: "Na primeira parte foi um jogo a maior parte do tempo com equilíbrio, a alta intensidade, aqui e ali bem jogado, com oportunidades e com emoções ao rubro. Na segunda parte fomos melhores, na maior parte do período do jogo. Em algumas situações, o Sporting de Braga também teve algum ascendente, mas penso que se atribuísse o melhor jogador em campo seria o Marafona. Isso espelha que as nossas oportunidades foram mais claras, fomos mais agressivos e mais acutilantes no ataque e controlámos perfeitamente em termos defensivos o Braga".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões