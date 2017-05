Continuar a ler

O treinador que levou o Chaves ao 11.º lugar da Liga NOS também não esqueceu simpatizantes do Chaves. "Uma última palavra para os adeptos do Grupo Desportivo de Chaves: vocês são fantásticos!", afirmou.

Ricardo Soares terminou a ligação aoe fez questão de deixar uma mensagem de despedida a todos os que acompanharam."Para mim foi um orgulho enorme ter sido treinador deste grandioso clube. Aproveito para agradecer a todo o staff que me acompanhou, aos jogadores, ao departamento médico, ao departamento de futebol, aos funcionários, ao departamento de comunicação e de marketing, à administração da SAD e do clube e, sobretudo, ao Sr. Francisco Carvalho por me ter permitido abraçar o maior desafio da minha carreira", lê-se na conta de facebook do técnico.