"A nossa intenção era entrar fortes e fazer primeiro o golo. Tivemos duas oportunidades primeiro e depois o Sporting teve uma já numa fase mais avançada da primeira parte. Alguém tinha de vencer, nós fizemos um golo, o Sporting não fez e passámos nós. Não estou a pensar no adversário da próxima eliminatória. Para já estou concentrado no jogo com o Nacional na próxima segunda-feira", finalizou. Bruno Carvalho "Fizemos um jogo muito bom, com os jogadores a estarem num nível altíssimo, muito comprometidos, coesos, compactos e com uma concentração excecional. Só assim poderíamos vencer um Sporting que tudo fez para passar. Entrámos bem no jogo, o Sporting equilibrou e teve mais bola, mas pelo esforço e compromisso dos meus jogadores e dedicação, a vitória é justa. Fizemos um jogo muito equilibrado. Sabíamos que o mínimo erro nos tiraria da prova e os jogadores foram excecionais na concentração e vontade de vencer. Foi um verdadeiro jogo de valentes transmontanos", frisou o técnico."A nossa intenção era entrar fortes e fazer primeiro o golo. Tivemos duas oportunidades primeiro e depois o Sporting teve uma já numa fase mais avançada da primeira parte. Alguém tinha de vencer, nós fizemos um golo, o Sporting não fez e passámos nós. Não estou a pensar no adversário da próxima eliminatória. Para já estou concentrado no jogo com o Nacional na próxima segunda-feira", finalizou.

Na hora de celebrar a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, após uma vitória por 1-0 sobre o Sporting , o técnico Ricardo Soares não esqueceu a aposta feita por Bruno Carvalho em si após a saída de Jorge Simão, admitindo que esta noite se viu no Estádio Municipal um "verdadeiro jogo de valentes transmontanos"."A vitória dá uma sensação de felicidade, obviamente. Olhar para as bancadas e ver as pessoas com esse sentimento é maravilhoso. A vitória é para dedicar ao presidente, que apostou em mim, um jovem treinador. Estou-lhe grato por isso. A vitória também é para os adeptos que nos apoiaram de início ao fim quando já estávamos a quebrar fisicamente. Tinha feito um apelo que poderíamos ganhar de fora para dentro e isso aconteceu graças aos nossos adeptos", começou por dizer.

