O Aves, que subiu esta época ao principal escalão, soma quatro derrotas, três empates e apenas uma vitória no campeonato. Além disso, foi eliminado da Taça CTT pelo Moreirense.Como Record escreveu, Lito Vidigal deverá ser o próximo treinador dos avenses.

O Aves oficializou, esta segunda-feira, a saída de Ricardo Soares do comando técnico da equipa, na sequência dos resultados obtidos neste arranque de campeonato - antepenúltimo lugar, com os mesmos 6 pontos do último classificado, o Estoril."O Clube Desportivo das Aves, Futebol SAD informa que Ricardo Soares não é, a partir desta data, treinador do CD Aves. A Administração deseja um futuro promissor a Ricardo Soares e toda a sua equipa técnica", lê-se no comunicado publicado no Facebook.