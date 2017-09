Continuar a ler

"É nossa intenção ir a Portimão vencer. Esperamos um jogo difícil como, aliás, têm sido, todos. Será um campeonato equilibrado, mas vamos com o intuito de vencer", vincou o treinador em conferência de antevisão ao jogo de sábado com o Portimonense.Em relação à equipa do Aves, Ricardo Soares promete apresentar uma equipa "capaz e agressiva", mas espera, acima de tudo, que os seus jogadores tenham "mais felicidade na hora da finalização"."Não faz sentido criarmos tantas oportunidades e os golos não surgirem. Temos de ser mais agressivos nesse capítulo", acrescentou ainda.A lição sobre o Portimonense está bem estudada e Ricardo Soares já admitiu que não espera facilidades, ainda assim, já garantiu que está preparado para o que vier."O Portimonense tem jogadores de grande qualidade, mas nós hoje somos uma equipa muito mais preparada, mais organizada, confiante nos processos. Vamos para este jogo claramente para vencer", salientou novamente.Em relação ao descontentamento dos adeptos do Aves, o treinador desvalorizou garantindo que o grupo vai fazer "tudo para trazer novamente alegria a todos"."Os adeptos do Aves têm toda a legitimidade para demonstrar o descontentamento. Há muito amor ao clube. O futebol é assim. E nós temos que compreendê-los, ir à procura de vitórias, lutar até à exaustão para que isto se altere porque temos demonstrado qualidade, mas não se tem refletido no resultado", finalizou.O Desportivo das Aves, último classificado da Liga NOS, com 5 pontos, desloca-se ao Algarve para, este sábado, defrontar o Portimonense, no 14.º lugar com mais um ponto, em jogo a contar para a oitava jornada da prova.