Voltando à partida, Ricardo Soares enaltece o comprometimento dos seus pupilos: "Anulámos com alguma eficácia a diferença entre o Sporting e o Desportivo de Chaves, fizemos uma primeira parte muito boa, estivemos muito concentrados, coesos e apoiados num público fantástico, que nos deu alento para fazer as coisas bem", frisou."Na primeira parte fomos melhores, pena o golo aos 45 minutos, mas, na segunda parte, também fruto da qualidade do Sporting, tivemos mais dificuldades, permitimos espaços entre as linhas, que foram aproveitados pelo Sporting e acabámos por sofrer o segundo golo num lance em que não estávamos concentrados, mas penso que o resultado é justo. Não vi desorientação do Sporting, vi um Desportivo de Chaves coeso e compacto com os jogadores a fazer um trabalho extraordinário e a sair muito forte para o ataque", elogiou."É um bom resultado, pontuar contra os grandes é sempre um bom resultado, todos sabemos as dificuldades que encontramos contra uma excelente equipa, mas tenho de dar os parabéns aos jogadores e adeptos que transmitiram energia muito positiva, conquistámos um ponto importante. Nós tínhamos uma estratégia bem pensada, que passava por anular os pontos fortes do Sporting e depois aproveitar as coisas menos boas deles", explicou.A finalizar, Ricardo Soares recusou tecer qualquer crítica à atuação da equipa de arbitragem. "Nunca comento as arbitragens, nunca falo sobre o árbitro, mas vou abrir uma exceção para dizer que esteve à altura do jogo difícil, conduziu muito bem, tendo tido uma excelente arbitragem", finalizou.