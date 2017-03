Ricardo Soares admitiu que a longa viagem entre Chaves e Lisboa prejudicou a equipa para o jogo com o Belenenses , que terminou com a vitória dos azuis por 2-1."O desgaste físico foi um fator determinante para o nosso insucesso. São viagens de seis horas e o cansaço acumulou-se. Com o desenrolar do jogo, o Belenenses acabou por mostrar a sua qualidade e penso que o resultado foi injusto. Mesmo cansados, os meus jogadores fizeram um excelente jogo e quiseram vencer. Por isso, estão de parabéns. Perdemos três pontos e demos um passo atrás. O objetivo que colocámos foi atingir os 40 pontos, mas pecámos pela falta de eficácia", referiu o treinador do Chaves Apesar da distância, os transmontanos contaram com o apoio dos seus adeptos nas bancadas: "As pessoas amam o clube e a equipa joga bom futebol. Hoje, o Chaves é respeitado porque a equipa pratica grande futebol. Os jogadores têm feito um trabalho extraordinário para defender a região".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões