O técnico do emblema `azul-grená´ referiu que a sua equipa tem praticado um futebol de qualidade, apesar de as exibições serem melhores do que os resultados."O Chaves aos poucos tem cimentado o seu potencial e tenho a certeza de que no futuro irá ser cada vez mais forte", frisou.Sobre as sete ausências, Ricardo Soares salientou que estas não estão relacionadas com o insucesso da equipa.Igualmente presente na conferência de imprensa, o extremo Davidson sustentou estar confiante, sublinhando que este jogo será muito importante para a reviravolta da equipa."Os últimos resultados foram maus, mas não corresponderam às nossas exibições. Temos que repetir as exibições, mas voltar às vitórias", ressalvou.O Chaves, sétimo classificado com 32 pontos, recebe o Sp. Braga, quarto com 42 pontos, no sábado, às 18:15, num jogo com arbitragem de Vasco Santos, da Associação de Futebol do Porto.