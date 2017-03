Ricardo Soares lamentou a derrota deste domingo diante do Feirense , sublinhando que a equipa do Chaves cometeu erros fatais."Tivemos cinco minutos de descontrolo emocional e pagámos esse descontrolo. Na primeira parte houve duas equipas à procura do golo, num jogo intenso e com poucas oportunidades de golo. Entrámos bem na segunda parte e obviamente que esperávamos uma reação do Feirense, mas não podemos ter um descontrolo tão grande e em tão pouco tempoQueremos sempre ganhar para atingirmos a meta dos 40 pontos. Hoje foi mais um jogo difícil e a vitória do Feirense foi justa pela sua reação. Nunca pensámos na Europa e vamos continuar a trabalhar para alcançarmos as nossas metas".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões