"Amanhã [quinta-feira] para nós é a final. Sabemos como joga o Sporting e ainda por cima em casa. Como homem do desporto, acredito que podemos surpreender o Sporting. São os favoritos, mas espero que consigamos jogar bem a fazer um milagre", admitiu.



Robert Grdovic, que foi um dos melhores jogadores croatas, disse ainda ser "uma grande honra estar em Portugal", confidenciando que gosta muito do nosso país. "Fiz cá muitos amigos do meu tempo de jogador, Pedro Costa, João Benedito, Joel Queirós...", recordou, recordando ainda que o motor da sua equipa é um português, André Gomes.





O técnico Robert Grdovic não escondeu a satisfação pela vitória do seu Nacional Zagreb no arranque do Grupo B da Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup. "Esta vitória foi muito importante, não vivemos um bom momento no nosso campeonato, mas jogámos bem e fomos superiores durante todo o jogo", começou por referir, relembrando as inúmeras ocasiões e também alguma felicidade no jogo.Para a segunda jornada, esta quinta-feira às 20H30 frente ao Sporting, espera... um milagre.

Autor: Cláudia Marques