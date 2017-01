Muito contente por ter assinado pelo @belenensessad! Ansioso por comecar a trabalhar e fazer parte desta familia. Uma foto publicada por RÅP (@ahmanpersson) a Jan 31, 2017 às 7:50 PST

O Belenenses confirmou esta terça-feira, a contratação do médio sueco Robert Persson, jogador de 29 anos que chega ao conjunto do Restelo proveniente do Orebro, clube no qual era o capitão de equipa. De resto, o clube escandinavo até já contratou dois jogadores para colmatar a saída do jogador, que marcou três golos em 27 partidas em 2016.Com carreira no AIK, Viborg (Dinamarca), Malmö e Orebro, Persson chega a título definitivo, assinando até junho de 2018, preparando-se agora para a primeira experiência num dos principais campeonatos europeus.

Autores: Miguel Amaro e Flávio Miguel Silva