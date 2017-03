Continuar a ler

O 'Football Talks-2017' decorrerá entre 22 e 24 de março, no Centro de Congressos do Estoril.



Na seleção brasileira e no Real Madrid, que representou durante mais de uma década, Roberto Carlos afirmou-se como uma estrela do futebol mundial e os números da sua carreira falam por si: 952 jogos, 113 golos, 126 internacionalizações pela seleção brasileira (com 11 golos apontados). O 'Football Talks-2017' decorrerá entre 22 e 24 de março, no Centro de Congressos do Estoril.

Roberto Carlos, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol, campeão do mundo em 2002 pela seleção brasileira, será orador do 'Football Talks-2017', congresso internacional organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou esta terça-feira este organismo.Segundo a FPF, o antigo internacional brasileiro falará sobre a Taça das Confederações, competição que decorre este ano na Rússia, entre 17 de junho e 2 de julho, e na qual participará pela primeira vez a seleção portuguesa na condição de atual campeão europeu, título que conquistou em 2016, em França.

Autor: Lusa