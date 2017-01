Continuar a ler

Francisco Geraldes volta a estar disponível, após cumprir castigo, e Augusto Inácio conta com ele, aumentando as opções para o meio-campo. O técnico só não inclui nos seus planos os lesionados Stefanovic e Neto, bem como Bouba Saré, ausente na CAN.



No programa da preparação da final four da Taça CTT, a comitiva viaja amanhã, a seguir ao almoço, para Faro, onde estará pelo menos até sexta-feira, dia seguinte ao jogo com o Benfica. Francisco Geraldes volta a estar disponível, após cumprir castigo, e Augusto Inácio conta com ele, aumentando as opções para o meio-campo. O técnico só não inclui nos seus planos os lesionados Stefanovic e Neto, bem como Bouba Saré, ausente na CAN.

Autor de um golo e de uma assistência no jogo com o P. Ferreira, Roberto caiu nas graças do olheiro do Alavés que assistiu ao encontro da passada sexta-feira no Estádio Capital do Móvel. Sinalizado pelo clube espanhol, o avançado dificilmente deixará Moreira de Cónegos neste mercado de inverno, uma vez que Augusto Inácio tem poucas soluções para o ataque.Entretanto, o plantel começou ontem a preparar a meia-final da Taça CTT, com o Benfica.

