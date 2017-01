Continuar a ler

A verdade é que Romário, capaz de atuar no eixo da defesa ou como médio-defensivo, chegou esta temporada a Portugal, proveniente de Cabo Verde, e na pré-época chegou a treinar-se na Vila das Aves. "Isso aconteceu, sim, mas nunca chegou a ser contratado pelo Aves. O único vínculo que tem é com o 1º de Dezembro", acentuou Hugo Barbosa.

Agora Romário trabalha para tentar convencer a SAD avense a avançar para a sua contratação, sendo certo que há concorrência.

Romário Carvalho, de 23 anos, tem estado a treinar-se na Vila das Aves, depois de ter representado o 1º de Dezembro na primeira metade da temporada. Mas afinal não se trata do regresso de empréstimo pois, segundo nos explicou o empresário do jogador, Hugo Barbosa, não existe qualquer vínculo com o Aves."O que o Romário tem é um vínculo contratual com o 1º de Dezembro, que é válido até ao final da temporada. Não há qualquer contrato com o Aves", disse o representante do jogador a Record, admitindo que o Aves "está interessado em contratar o jogador, assim como outros clubes, inclusive da 1ª Liga". "O 1º de Dezembro jogou com o Benfica para a Taça de Portugal e, naturalmente, isso deu-lhe maior visibilidade", apontou.

Autor: André Gonçalves