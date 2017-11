Vamos preparar bem o Mundial e ajudar as vítimas dos incêndios. Bom jogo, malta! #tudoporportugal pic.twitter.com/haGwRbMwh4 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 10 de novembro de 2017

Ausente das partidas da Seleção Nacional frente a Arábia Saudita e Estados Unidos da América, Cristiano Ronaldo não deixou de enviar uma mensagem aos colegas que vão estar esta sexta-feira no Estádio do Fontelo, em Viseu."Vamos preparar bem o Mundial e ajudar as vítimas dos incêndios", escreveu o capitão da equipa das quinas nas redes sociais, acrescentando: "Bom jogo, malta".

Autor: Luís Miroto Simões