A equipa de Hélio Sousa volta a entrar em campo dois dias depois, à mesma hora e no mesmo estádio, contra a Turquia. Croácia e Polónia defrontam-se no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde.A terceira jornada da última fase de apuramento para o Europeu, que se disputa na Geórgia, decorre a 28 de março, com o Portugal-Polónia, no Estádio Cidade de Barcelos, e o Turquia-Croácia, no Estádio Dr. Machado de Matos, em Felgueiras, ambos pelas 16 horas.Da ronda de elite apenas o vencedor de cada um dos sete grupos se juntará à anfitriã Geórgia no torneio que decorrerá entre 2 e 15 de julho. A detentora do título europeu é a França, que venceu, na final da última edição, a Itália, por 4-0.Portugal tem três títulos europeus no escalão de sub-19 (1961, 1994 e 1999) e foi finalista vencido, em 2014, perdendo perante a Alemanha (0-1).