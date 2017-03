Foi um dos reforços de inverno do União da Madeira , chegando por empréstimo do Nacional. O extremo Roniel vem ganhando espaço na equipa de Jorge Casquilha e quer afirmar-se no futebol português. Para este extremo, os unionistas estão no bom caminho. "Acho que depois da vitória conseguida em casa, estamos mais confiantes para procurar a conquista de mais 3 pontos em Fafe. Temos de pensar só em nós e continuar a somar pontos", começou por afirmar. Quanto ao próximo embate em Fafe: "Se jogarmos bem, o jogo não será complicado. Só depende do que nós fizemos em campo, pois se fizemos o que sabemos, tudo será mais fácil". Embora não sendo titular, tem contribuído para o bom momento da equipa. "Estou a gostar de estar no União da Madeira, vou jogando e jogo após jogo, vou ganhando mais confiança. Fico feliz pode poder ajudar a equipa e vou continuar a trabalhar para poder chegar a um patamar maior", revelou.Nestes meses que já trabalha sob as ordens de Jorge Casquilha, o ex: alvinegro tece elogios:" Estou a gostar muito de trabalhar com o Jorge Casquilha. Dá-me confiança e tranquilidade e isso é importante para um jogador estar bem". Depois, confessa que "jogo nos dois lados do campo mas sinto-me mais à vontade jogando no lado esquerdo". Esta passagem pelos azuis e amarelos é um trampolim para outros voos: "Todos os jogadores gostam de jogar. Se você não é visto, não é lembrado. Por isso, esta foi a melhor opção, estou a jogar e quero fazer golos para poder voltar ao Nacional".

Autor: João Manuel Fernandes