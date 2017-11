Poucos minutos depois da convocatória divulgada por Fernando Santos falou com Rony Lopes. Entre muitos telefonemas e mensagens de parabéns de amigos e familiares, o jogador do Monaco partilhou a felicidade que estava a sentir."Estou sem palavras, foi a melhor notícia que recebi! Tinha fé em ser convocado, tenho trabalhado muito e era um grande objetivo. Mas sei que Portugal tem uma seleção enorme, com jogadores fantásticos e é campeã da Europa, por isso também sabia que não seria fácil. Estou muito feliz pela oportunidade, agradeço a confiança e o apoio de quem tem estado sempre comigo. Espero ajudar os meus companheiros e o meu país", confessou Rony Lopes aInternacional sub-21, o extremo vai fazer a estreia na seleção principal

Autor: David Novo