"Serão dois jogos amigáveis importantes. Cada vez há mais competitividade neste grupo e cada jogador quer conquistar o seu lugar. Contra a Alemanha espero um embate muito complicado, pois é a atual número um do 'ranking' europeu de sub-21", disse em conferência de imprensa o jogador que atua na equipa francesa do Lille, onde é companheiro do avançado internacional luso e campeão europeu Éder.Sobre o grupo B, que integra Portugal, Espanha, Sérvia e Macedónia, Rony Lopes opinou: "Todos os adversários do nosso grupo são complicados. Claro que a Espanha tem o nome mais sonante, mas Portugal também tem as suas hipóteses. Em todas as competições em que entramos é para ganhar".Apuram-se para a luta pelo título o primeiro classificado de cada grupo, além do melhor segundo posicionado dos três grupos. "Vamos tentar ganhar o maior número de jogos possível", afiançou Rony LopesO avançado donão se coibiu de falar da sua relação com Éder no clube francês: "É um excelente jogador e um bom amigo. Merece toda a popularidade que já tem em França. Tem uma mentalidade muito forte".Emprestado no início da temporada pelode Leonardo Jardim ao Lille, Rony Lopes ainda não sabe muito bem como vai ser o seu futuro. "Agora estou bem no Lille e depois logo veremos o que se passará".