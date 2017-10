A época não começou bem para o Belenenses (em cinco jornadas só fez quatro pontos), mas Domingos Paciência soube reunir as tropas e fazer das fraquezas forças. Dez jornadas volvidas na Liga NOS e os azuis do Restelo ocupam o sexto lugar da classificação geral, com 16 pontos. Mas às contas dos azuis já lá vamos.

Domingos Paciência tem sido obrigado a mudar o onze do Belenenses, com as lesões a serem o principal adversário do treinador, mas nem sempre as mudanças foram devido a debilidades físicas. Opções na equipa que acabaram por resultar. Esta época, dos 26 jogadores do plantel, Domingos Paciência já utilizou 19 e fez nove ‘onzes’ diferentes. Muda a tática, a estratégia, os jogadores, mas certo é que o treinador tem conseguido aquilo que os dirigentes tanto pedem: pontos.

Se olharmos para as dez jornadas da Liga NOS, o Belenenses repetiu o onze nas rondas 7 e 8, frente a Feirense e V. Guimarães, jogos que terminaram com vitória da equipa do Restelo [ver quadro ao lado]. Em todos os outros desafios Domingos mudou alguma coisa. A olhar para a Europa Os 16 pontos do Belenenses deixam a equipa de Domingos Paciência perto dos lugares de acesso às competições europeias. Se olharmos para o passado recente, na época 2014/15, na jornada 10, o Belenenses – na altura liderado por Lito Vidigal – ocupava o 4º lugar, com 20 pontos. Terminou a temporada na 6ª posição, com 48 pontos (com Jorge Simão ao leme), que levou os azuis a marcarem presença histórica na Liga Europa. Com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas segue-se a visita ao Dragão.

Autor: André Ferreira