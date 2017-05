Continuar a ler

"Não existem palavras para descrever este momento", lê-se na página oficial de Facebook do Cesarense que decidiu suspender toda a sua atividade desportiva "até à realização das cerimónias fúnebres do sr. Albano", cuja data e local ainda não são conhecidas.



O Cesarense, clube que esta temporada disputou o Campeonato de Portugal, está de luto, pelo desaparecimento trágico de uma das suas figuras mais populares, o 'velhinho' Albano Sousa, técnico de equipamentos e responsável pelas instalações do clube.Segundo informação divulgada pelo 'Desporto Aveiro', Albano Sousa ter-se-á enforcado numa das balizas do campo de futebol, o que deixou a população da pequena localidade do concelho de Oliveira de Azeméis em estado de choque. O clube não avança explicações para o sucedido, mas lamenta o ocorrido.

Autor: João Lopes